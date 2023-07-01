健檢日益普及，醫師表示，健檢報告中的三酸甘油酯是一項重要指標，若過高，會引起急、慢性胰臟炎，兩者都是癌王「胰臟癌」的致病因子。此外，一項最新研究發現，若三酸甘油酯數值變化太大，易引發急性胰臟炎，因此高血脂的人，勿連續吃太多高油脂食物、酒精，萬一突然劇烈腹痛，就要儘速就醫。

三酸甘油酯是人體的一種血脂肪，當人攝取油脂、蛋白質或碳水化合物產生的熱量，未被消耗掉的部份會轉變成三酸甘油酯，可於健檢的血液檢查中測得，正常值上限為150 mg/dl。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書貼文表示，三酸甘油酯若超過500，就可能引起胰臟發炎，1000以上有5%的機率，2000以上有10～20%的機率。這是因為三酸甘油酯會被胰臟的脂肪酶水解成脂肪酸，突然暴增的脂肪酸有毒性，會造成胰臟細胞和微血管缺氧和壞死，導致急性胰臟炎。

他並表示，三酸甘油酯除了過高會引爆健康風險外，長庚醫院今年最新的研究發現，三酸甘油酯若過「變異很大」，亦即追蹤數值上下變化很大的人，特別容易有急性胰臟發炎，推測是因為三酸甘油酯變化大的人平時就有慢性發炎，最後可能加上一點誘發因素，如多吃幾根酥炸薯條、一罐啤酒，就導致急性胰臟發炎。

錢政弘在《健康2.0》也曾表示，急性胰臟發炎時，此時胰臟會分泌很多消化酵素、分散在腹腔內，腐蝕胰臟旁的器官，且有很多滲出液，會導致腹腔積水且合併感染，造成嚴重的腹膜炎，致死率高。

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