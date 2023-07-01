警方針對少年易流連場所加強臨檢。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警松山分局為保護青少年暑假期間不前往危害身心健康場所，30日晚間規畫臨檢勤務，針對轄內網咖、KTV等青少年易聚集場所加強臨檢，在網咖查獲因洗錢、傷害案件遭法院發布通緝的31歲陳姓男子，當場將他逮捕歸案。

警方另在KTV查獲25歲黃姓男子與26歲徐姓女子，違反菸害防制法在包廂內抽菸，將函報衛生局依法裁罰。

警方表示，青春專案為落實少年保護，以防制新興毒品、電子煙、少年輔導委員會行政輔導先行制度、防制組織吸收少年、防制少年車手、拒絕傳播性影像、強化網路安全觀念及少年深夜流連營業場所等主題，辦理各項犯罪預防活動宣導，同時針對各類毒品及兒少性剝削，集團性詐欺案及詐欺車手，參與犯罪組織等重點案類加強查緝，並對深夜少年易流連不當場所、限制級電子遊藝場等營業場所加強查察。

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