藝人陳建州陸續被大牙等人指控性騷，老婆范瑋琪除了發聲力挺，更強調他「滴酒不沾」，未料，Makiyo先前錄影片段被挖出，只見她在節目中聲稱陳建州酒醉會亂親人的，如今卻突然改口表示陳建州從不喝酒，對於是否被范瑋琪要求改口，她也針對此事做出回應。

有網友挖出Makiyo曾在節目爆料黑人酒醉之後會亂親人的影片，無非直接打臉范瑋琪聲稱「滴酒不沾」的說法，沒想到Makiyo日前開直播時，突然接到范瑋琪的來電，接著便在臉書PO文：「有一個報導是錯誤的！因為黑人陳建州他是滴酒不沾的，喝酒的都是姐妹在喝，再次強調黑人哥哥是不會喝酒的，從我認識他到現在都沒有喝過酒」。

由於Makiyo突然說法大改口，讓網友好奇是否被范瑋琪關切所致?便有網友留言：「Makiyo妳被強迫就眨眼睛哦」，沒想到竟釣出Makiyo按讚，被解讀為默認遭迫改口並發文澄清，根據《三立新聞網》報導，Makiyo受訪時強調發的文皆屬實情，並附上驚訝、哭笑不得等多個emoji符號，澄清並非被范瑋琪「關切」才這樣做。

網友留言「Makiyo妳被強迫就眨眼睛哦」，竟釣出Makiyo按讚。（圖／Makiyo new 川島茉樹代臉書）

此外，有網友挖出陳建州與范瑋琪12年前的結婚片段，只見陳建州受訪時表示：「這幾天晚上有偷偷含一口威士忌」，范瑋琪則說：「有安排球隊隊員當打手」，似乎是在暗指陳建州酒量不佳，今昔說法對照起來，不難看出范瑋琪又再次自打臉。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！