中國人壽長期投入永續金融行動，將ESG議題整合於投資管理架構，從核心職能實踐永續承諾。中國人壽永續投資實績連續三年獲得「TAIWAN SIA 台灣永續投資獎」評審肯定，今年度在人壽組「機構影響力類」獲得績優獎項，以及「永續主題投資獎」和「股東行動獎」榮獲金級等共三項肯定。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）以永續投資願景與策略、永續投資標的篩選，以及永續投資影響及效益，評估投資機構永續績效。持續整合責任投資於投資策略的中國人壽，自主遵循聯合國永續保險原則（PSI）及責任投資原則（PRI），以及訂立內部責任投資政策並篩選投資標的。更積極採取氣候行動，持續擴大永續投資，扶持綠色產業發展。同時透過議合行動，鼓勵被投資公司低碳轉型，以實際行動發揮機構投資人影響力。

中國人壽長期響應政府政策，從循環經濟的角度出發，從支持五加二產業創新計劃到六大核心戰略產業投資，支持綠色能源產業的發展。尤其近年來氣候變遷的潛在風險成為重要議題，在全球朝向低碳轉型的趨勢下，綠能相關產業逐漸受到重視。

中國人壽選擇在台灣具有較佳發展條件的太陽能電廠為長期投資對象，並以開發商經驗、開發案廠品質、避免環境破壞及穩定的收益等，作為篩選太陽能電廠投資組合的指標。中國人壽在兼顧投資績效及永續效益的目標下，透過太陽能電廠的投資，協助減少碳排放量、創造青年返鄉就業機會、提高能源安全，以及促進技術創新與新的產業供應鏈發展，實現環境永續、社會永續以及產業永續的願景。

中國人壽善盡「機構投資人盡職治理守則」，連續五年對被投資公司的股東會參加比例達100％，股東會議案投票率達100％。並對被投資公司的股東會議案進行逐案評估，若有影響客戶及股東權益，或ESG相關疑慮的議案，即以親訪或電訪經營階層等方式關注被投資公司狀況。此外，也積極與被投資公司的董事或經理人等經營階層對話，參與投資標的公司治理，實質發揮機構投資人盡職治理效能，同時與其他機構投資人共同就ESG議題提出對應，以擴大股東影響力。