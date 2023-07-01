新北市部分醫院近期傳出回收醫護在疫情期間的醫檢獎勵金。（新北市議員黃淑君提供）

新冠肺炎期間，中央體恤第一線執勤醫檢人員，編訂《執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點》，補助PCR採檢醫檢人員每份1000元的獎勵金，不過現在傳出新北市部分醫院不僅沒有按時發放，甚至要求回收獎勵金，讓基層醫護怒轟：「實在做不下去！」

民進黨新北市議員黃淑君表示，獎勵金是中央為了體恤第一線執勤醫檢人員，不但明定發放辦法，後續也逐步修正法規，要讓身處高風險的執行人員能獲得對等福利。但最近卻接獲投訴，稱新北市部分醫院的獎勵金發放「黑箱」。

部分醫護被要求簽署同意書收回獎勵金。（新北市議員黃淑君提供）

黃淑君指出，有醫檢師陳情，當中央及地方衛生單位核發獎勵金至醫院時，新北部分院方並無按時撥補獎勵，有的拖欠時間長達半年以上，分配也不合理，影響醫檢師權益。甚至還有醫護接獲院方通知，要求簽署同意書收回獎勵金，有人一次被回收高達10萬元，更直接強制從銀行扣款，讓醫護怒轟做全心投入工作卻遭院方單方面剝奪，真的不下去了。

黃淑君表示，醫檢補助金第一時間沒有如實發放，且各間醫院分配情形不一，甚至有離職的醫檢師直至離院時，都尚未收到醫檢補助金，不當剝削的狀況血淋淋發生在人命關天的救護現場，呼籲新北市衛生局做為捍衛醫事人員權利的最後一道防線，應積極協助醫檢人員釐清狀況、確保權益。