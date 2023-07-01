苗栗縣政府文觀局三義木雕博物館每年都會安排年輕人接觸木雕世界。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局三義木雕博物館每年都會安排年輕人接觸木雕世界。（謝明俊攝）

苗栗縣政府三義鄉木雕博物館身兼木雕藝術推廣重任，每年暑期都會安排年輕朋友接觸學習木雕技藝，許多中壯代知名木雕師都曾在木雕博物館學習，今年的「木雕小小兵創作營」也將從1日起維期10天，藉由新銳青年木雕師引領學員現場創作，讓學員發揮創造力。

三義鄉木雕是目前國內唯一的木雕藝術重鎮，不僅在商業市場上有著相當規模的發展，國內唯一的公營木雕博物館，除了全年展出優秀的木雕或是各種雕塑藝術品以外，博物館並定期舉辦木雕學習營，讓年輕朋友有機會可以踏入木雕藝術世界，並已培養許多中年代木雕大家。

今年，三義木雕博物館以「發芽．木雕小小兵創作營」為名，藉由新銳青年木雕師引領學員現場創作，讓學員發揮創造力，一起體驗木雕創作的樂趣及透過大師講座及專業導覽老師的教學，讓學員與木雕產業近距離的接觸與學習，實際了解在地產業。

「發芽．木雕小小兵創作營」，主要培養學員具備藝術感知、創作與鑑賞能力，體會藝術文化之美，課程講師為木雕博物館歷年來培育的新生代木雕師以及洄游三義青年師承父執輩學習木雕的產業第二代，以延續「三義木雕傳統技藝養根計畫」的核心理念，為木雕產業持續深耕。

文觀局長林彥甫表示，文化部推動地方文化特色及藝文人口培育計畫「藝文教育扎根」，木雕技藝扎根亦是本縣三義地區特色文化，看到一群木雕博物館歷年來培育的新銳木雕師攜手為木雕傳承延續深耕，同時參與學員更有木雕師的第三代，為木雕產業承先啟後繼往開來，一棒接一棒薪火相傳。