數位部表示，唐鳳此行除拜會DG CONNECT，並率團前往參訪AI學院（AI for the Common Good Institute, FARI），研討如何面對AI快速普及與衍生風險，分享本部參與國際非政府組織「集體智慧計畫」（Collective Intelligence Project, CIP），與OpenAI、Anthropic等業界夥伴匯集公眾意見、凝聚各界共識，攜手處理「人工智慧對齊問題」（Alignment Problem）。

數位部指出，FARI是由兩所布魯塞爾大學聯合成立的非營利組織，致力於協助歐洲各利害關係人應對AI所帶來的潛在衝擊，尤其專注於可信任AI與開放授權。

唐鳳也出席由歐洲民主基金會（European Endowment for Democracy, EFD）與駐歐盟兼駐比利時代表處合辦的研討會，與各國產、官、學界與會人士分享我國去年8月遭受境外干擾的經驗，說明我方應變措施，包括零信任架構、通訊備援等關鍵策略，並呼籲與會者共同合作，攜手捍衛民主價值。

研討會由EFD會長波納莉（Roberta BONAZZI）主持，與會人士針對台灣的資安態勢、通訊備援、我國如何與歐盟合作等議題踴躍提問，現場互動熱絡。

此外，數位產業署副署長林俊秀同日赴盧森堡，拜訪盧森堡資安之家，交流推動產業資安韌性強化的策略與做法，以及探討資安威脅觀測、情資分析、事件應變、資安新創與人才培育等議題。