苗栗特色館優質小旅行歡迎遊客利用暑假來此體驗手拉肧的樂趣。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

暑假從1日正式展開，苗栗縣政府特色館園區廣闊、自然生態豐富，非常適宜安排家族親子小旅行，可以是休閒的木棧道旁生態池觀荷、餵魚趣，或是走走逛逛採買苗栗在地農特產，也可以跟工作坊陶藝老師藝術交流，縣府邀請大家暑假期間安排一場苗栗特色館優質小旅行。

苗栗特色館園區進駐廠商，集結苗栗縣農會、公館鄉農會兩大品牌、陶藝工坊、小農及觀光業者，每年7、8月是公館鄉紅棗產季，公館鄉農會即日起到6月30日推出好康預購紅棗送冰品活動，「隘寮下奉茶亭」也推出結合農會加工產品的紅棗、桑椹、金桔等口味冰沙及氣泡飲品，到7月30日以前，第二杯半價好康大放送，陶藝工作坊更有體驗課程，讓參觀民眾手捏製陶，創造獨一無二的器皿，苗栗陶瓷博物館本檔特展《苗栗縣陶藝協會『苗陶遇見泥』會員作品聯展》展期至8月20日，歡迎民眾入館參觀。

另外，縣府文化觀光局為營造園區陶藝特色亮點，讓民眾體驗手作互動的樂趣，於國定假日下午1時至4時推出苗栗特色館假日「現地創作」活動，7月1日、2日、8日、9日、15日、16日、22日、23日、29日、30日分別邀請許錦色、黃彥蓉、邱俊斌、徐幸榆、羅志峰、潘景嵐、黃明玉、藍詩妤、李泓霖、邱俊斌陶藝老師至園區以手捏陶、手拉坯、花藝、茶藝展演、與民眾互動體驗，敬邀大家於假日期間來苗栗特色館看展、嚐美食、感受陶藝手作樂趣。