苗栗縣2023年暑期青春專案，30日晚間登場執行擴大臨檢，縣長鍾東錦親到現場視察。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

2023年苗栗縣警局暑期保護青少年青春專案，從30日晚間開始執行，維期2個月，苗栗縣政府集合警察局、教育處、勞青處、工商發展處、消防局、衛生局及學生校外生活輔導會等單位行政資源，展開「淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、擴大預防犯罪宣導」三大主軸工作，並因應少年事件處理法修法，採「行政輔導先行」制度，自7月1日起，將由少年輔導委員會專責輔導「曝險少年」。

苗栗縣警局少年隊表示，今年的青春專案，將提供具有正向、健康、休閒，並能多元體驗、育樂、法治等面向活動外，同時也將加強檢肅毒品、幫派、兒少性剝削、兒少網路犯罪及危險駕車等類型犯罪。

為展現縣府執行青春專案決心，縣長鍾東錦於青春專案首日，特別到頭份市參加警察局規劃暑假首日臨檢勤務，並率縣府相關局處首長偕同警察局警力實地視察臨檢場所，除了慰勉執勤員警辛勞外，特別提醒要善加運用縣府跨局處「聯合稽查小組」，加強查察KTV、網咖等青少年易聚集之場所，避免青少年有流連或被害等相關情事。

鍾東錦也呼籲所有家長共同關心自己的小孩，於暑假期間規劃健康有意義的休閒、育樂或親子活動，並可透過縣政府官方網站及各社群媒體查詢相關活動訊息，許青少年一個歡樂、喜悅的暑假。

苗栗縣少輔會增加人員因應處理曝險少年。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

同時，為應少年事件處理法修法，採「行政輔導先行」制度，自7月1日起，將由少年輔導委員會專責輔導「曝險少年」，並擔任統籌及整合跨網絡單位資源，建立社會安全網，接住曝險及偏差行為少年，協助其家庭互動及經濟援助，輔導少年就學、就業等問題，使其健全並能正向發展。

有關曝險少年，是指少年有下列情形並有觸犯刑罰法律之虞者，一、無正當理由經常攜帶危險器械。二、有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律。三、有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為者。依新修正之少年事件處理法第18條第2項規定，曝險行為少年由少年輔導委員會先行辦理行政輔導工作。隨著社會的變遷，少年事件處理將以柔性輔導方式代替威權式教化，減少其發生觸法案件及進入司法處遇的機率。

苗栗縣警局長莊勝雄表示，少年事件處理法修法後，曝險行為少年由少年輔導委員會先行辦理行政輔導工作，輔導經評估有效時，辦理結案；輔導無效時，請求少年法庭處理，如此的機制，係希望少年能透過先行輔導給予協助，避免過早進入司法體系，本次少年輔導委員會加入6名新的生力軍，將可充實輔導人力量能，達成少年輔導委員會輔導成效。

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