嘉義縣民雄鄉一處工地今天上午8時許傳出工安意外，1名62歲羅姓工人從約15米高的5樓墜落地面，消防局救護人員趕到現場評估，羅男呈現OHCA（沒有生命跡象），將羅男送嘉基醫院救治中，肇事原因由警方調查中。