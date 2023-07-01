嘉義工安意外！ 工人失足5樓墜地 無呼吸心跳送醫搶救中 13:322023/07/01 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣發生工人從5樓墜落地面，警消送醫搶救。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣民雄鄉一處工地今天上午8時許傳出工安意外，1名62歲羅姓工人從約15米高的5樓墜落地面，消防局救護人員趕到現場評估，羅男呈現OHCA（沒有生命跡象），將羅男送嘉基醫院救治中，肇事原因由警方調查中。 新北部分醫院驚傳要「回收醫檢獎勵金」 醫護怒轟：做不下去 45歲女日吃兩餐 2年暴肥15公斤！營養師看菜單：嚇死了 泰國機場輸送帶「吞人腿」 女情緒不穩！傳斷肢接不回 #嘉義 #工安意外 #墜樓 #OHCA #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北驚傳墜樓命案！ 7旬婦高樓摔下慘死 12:082023/07/01 社會 獲頒世界企業家大獎 環球晶董座徐秀蘭卻焦慮感爆棚 05:002023/07/01 財經 高市大樓深夜火警 男子臉部燒燙傷送醫 02:472023/07/01 社會 金曲34四大亮點 歌王歌后死亡之組激戰 歐陽菲菲現身搶目光 08:192023/07/01 娛樂 健檢注意1數字！過高會釀發炎 醫嘆：最後慘罹癌王 12:592023/07/01 健康 侯友宜、韓國瑜今合體同台 柯文哲訪台南這樣看 11:362023/07/01 政治 苗栗三義鄉木雕博物館開課 小小兵創作營為藝術扎根 13:142023/07/01 生活 杭州亞運》體操隊名單出爐 唐嘉鴻恢復不如預期確定缺席 13:232023/07/01 體育 嘉義金虎爺文化季大遶境7／15登場 「虎爺金尊」文創超吸睛 12:242023/07/01 生活 義大利觀光旺季來臨 萬神殿景點3日起收費 10:102023/07/01 國際 營造業缺工有解？ 林右昌：首波移工8月開放業者「有條件」申請 11:462023/07/01 財經 數位部唐鳳部長出訪比利時 與各界交流數位政策 13:082023/07/01 財經 他連假做1事 突然腹劇痛掛急診 醫喊：嚴重會喪命 11:012023/07/01 健康 柯文哲稱沒找到退選理由 媒體人分析背後原因 10:532023/07/01 政治 信義房屋領銜業界的新人培育心法 善用AI科技學習 09:002023/07/01 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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