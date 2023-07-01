嘉義縣民雄鄉一處工地今天上午8時許傳出工安意外，1名62歲羅姓工人從約15米高的5樓墜落地面，消防局救護人員趕到現場評估，羅男呈現OHCA（沒有生命跡象），將羅男送嘉基醫院救治中，肇事原因由警方調查中。

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