印度南部馬哈拉什特拉省今（1）日清晨發生重大火燒車事故，一輛載有33名乘客的旅遊巴士行駛在高速公路上發生爆胎，導致車子撞上路旁欄柱，翻覆起火燃燒。目前已知有26人死亡、7人受傷，死者包括3名孩童。由於不少死者的遺體被燒到焦黑難辨，警方正透過DNA來確認身份。

根據新德里電視台、《印度時報》報導，這起意外發生在1日凌晨1時30分左右，一輛私人旅遊巴士載著33名旅客，從馬哈拉什特拉省（Maharashtra）第三大城那格浦爾（Nagpur）前往普恩（Pune）。車輛行駛在高速公路上時，先是發生爆胎，緊接著撞上路旁的分隔護欄，整台車翻覆漏油、起火燃燒。當時整台車上多數乘客都在熟睡，僅8人及時破窗逃生，其中包含駕駛，1人在送醫後不治身亡。

25 people died in a #horrific bus accident on #Maharashtra Expressway.💔😢

My deepest condolences to the family of the deceased and prayers for the injured #Getwellsoon.🙏

Om Shanti.#BusAccident #buldhanaaccident #बुलढाणा pic.twitter.com/5eebiK4Dna — Diganta Hazarika (@Diganta701) July 1, 2023

印度總理莫迪（Narendra Modi）透過推特，向家屬表達了深切哀悼之意。根據法新社援引世界銀行（World Bank）2021年的報告，印度汽車數量僅占全球的1%，道路死亡人數卻占了全球的11%，平均每年發生15萬起死亡車禍，每4分鐘就有一人死亡。主要原因在於路況太差，以及車速過快，才導致事故頻傳。