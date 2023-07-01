中華民國體操協會上周日在國訓中心舉辦杭州亞運國手選拔賽，最終敲定了男女隊正選與備取名單，當中最受注目的就是「亞洲貓王」唐嘉鴻由於傷後恢復狀態不如預期，因此確定缺席本屆亞運會。

女子隊在經過選拔賽之後全能成績排名前五的分別賴品儒、丁華恬、林宜蓁、吳幸芬與張孖淩，備取的是王之媞，其中丁華恬、吳幸芬和張孖淩的指導教練都是蔡恆政，因此蔡恆政成為女子隊總教練。

男子隊在選拔後的全能成績排名是李智凱、曾為聖、林冠儀、蕭佑然與黃彥章，候補的是葉政，原本唐嘉鴻是當然的亞運名單，中華民國體操協會召開選訓會議，加上唐嘉鴻教練翁士航認為唐嘉鴻的恢復狀況還無法承受剛強度比賽，所以唐嘉鴻只能忍痛放棄杭州亞運。

中華民國體操協會祕書長江建東表示，這次杭州亞運與比利時世錦賽時間非常接近，因此部分亞運國手在結束個人賽之後就必須立刻從杭州前往上海然後趕往比利時，爭取2024年巴黎奧運門票，時間非常緊迫，選手們的壓力很大。