延正社區理事長張勝安（右四）與社會處副處長林玉萍（右三）及參訪交流的理事長們合影。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

社會處副處長林玉萍（右三）表示，本次與眾多熱心社區發展的理事長們來參訪發展優質的延正社區，希望可以交流作為基隆各社區未來發展的參考。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府社會處於29日舉行「基隆市政府112年度活化社區團體領導人知能研習活動」，率領基隆市各社區發展協會理事長、市府及區公所業務同仁等近百人，前往南投縣竹山鎮多次評鑑獲獎的延正社區發展協會參訪交流。市長謝國樑秘書王培宇、張瀚哲也出席與會。延正社區則由理事長張勝安及執行長管梅秀以簡報及導覽，介紹社區推行的各項工作，交流相當熱烈，也希望能將社區的成功經驗帶回基隆，造福鄉里。

本次率隊的社會處副處長林玉萍表示，本次與眾多熱心社區發展的理事長們來參訪延正社區，就是因為該社區不但是歷史悠久的茶鄉，而且在福利服務推動、茶藝文化傳承都相當用心，希望可以作為基隆各社區未來發展的參考。

而延正社區自古以來就是茶葉與紅番薯的產地，相傳清朝嘉慶皇帝吃紅番薯大讚美味，也成為「帝封特產」。社區除了自身績效卓著外，更樂於分享經驗，帶動位於竹山鎮的其他社區一起成長共好，無論在衛生福利部「金卓越社區選拔」以及「社區金點獎」都獲得優異成果。而本次參訪特別帶領社區理事長及公所同仁前來研習，希望能透過彼此現場交流分享，將相關經驗帶回來基隆社區，讓社區發展更深化。

承辦單位社會處社會行政科簡寶秀科長表示，基市府社會處一向致力於支持社區夥伴推動社區工作，近年更成立「基隆市社區培力中心」，以「培力（陪你）」的精神，開辦共學課程、實地輔導、小型行動方案等方式，讓社區夥伴及志工透過活動習得所需知能、實踐所學，更希望能使各位同仁在社區經營工作上能相互扶持不孤單，走得長長久久，造福更多市民。