民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天前進民進黨總統參選人賴清德的本命區台南市，展開一天的參訪行程。上午他抵達新化保生大帝廟參拜時，不僅受到擔任該廟主委的民進黨前市議員林志聰熱烈接待，柯P還在林志聰妻子現任民進黨市議員余柷青的陪同下，一起鬥蟋蟀，引發外界拔椿聯想。對此，林志聰、余柷青都說，廟宇不分黨派，任何黨派的政治領袖前來參拜都歡迎；民進黨市黨部執行長張孟暉也認為，此事無關總統選舉，請外界不要多做聯想。

柯文哲抵達新化保生大帝廟時，數十名支持柯文哲的民眾，早已聚集廟前歡迎，並逐一與柯P合照，還有民眾要求柯文哲在衣服、書本上簽名，展現高人氣。廟方也熱烈接待柯文哲，林志聰更安排柯文哲與他妻子余柷青，一起玩在地傳統遊戲鬥蟋蟀，現場氣氛十分融洽。

事後，林志聰認為，廟宇不分黨派，他擔任保生大帝廟的主委，任何黨派的政治領袖前來參拜都會歡迎，「就算是侯友宜要來也一樣歡迎」。

余柷青也強調，她是以廟方委員的身分接待柯文哲，也沒有穿市議員的背心，加上今天在地的正新國小舉辦鬥蟋蟀活動，宗教不分政治，歡迎所有政黨人士前來參拜，更希望能將保生大帝400年歷史與鬥蟋蟀文化推廣出去。

張孟暉說，經詢問當事人後，今天的行程是柯文哲參拜新化保生大帝廟，該廟主委為黨籍市議員余柷青的夫婿林志聰，余柷青也擔任廟方委員，純粹是禮貌性的接待，加上1985年新化區豐榮里長楊進丁發起「鬥蟋蟀比賽」後，每年都會在保生大帝廟廟埕舉辦鬥蟋蟀，成為傳承許久的民俗活動，完全無關總統選舉，請外界不要多做聯想。