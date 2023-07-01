雲林縣斗南鎮小東市地重劃區去年完工啟用，未來以低汙染工業發展為主，縣政府為創造新興生活圈，特別在重劃區內規畫興建「斗南小東休閒娛樂中心」，國際獅子會共襄盛舉，募得1300萬元興建獅子紀念公園，1日竣工捐贈給縣政府，希望藉此提升生活品質及休憩空間，讓斗南鎮成為美學舒適城市。

雲林縣政府以市地重劃方式，催生延宕40餘年的斗南鎮小東工業區，即小東市地重劃區，去年4月啟用，位於區內的「斗南小東休閒娛樂中心」獅子紀念公園，1日由雲林縣長張麗善、國際獅子會300-D1區總監施松吉、斗南鎮長沈暉勛等人主持竣工典禮，日後將由斗南鎮公所負責管理維護。

張麗善表示，重劃區整體開發規模達6億5000萬，占地45.68公頃，預計可創造2500個就業機會，促進地方的經濟繁榮。為打造重劃區消費市場，縣府團隊後續將於區內斥資6億元興建「斗南小東休閒娛樂中心」，設置室內外泳池、商店街、社區教室、宴會廳等，盼成為彰雲嘉投的新消費地標。

施松吉說，重劃區原本規畫冬藏草原公園，經國際獅子會300-D1區募資1300萬元，請雲林科技大學設計成獅子紀念公園，占地約1200坪，內有獅子林桃紅風鈴木區、勇氣大道、奇幻步道、彩虹步道、休憩平台、陽光草坪、獅子公園入口主題石雕、獅子家庭主題石雕、獅子公園故事碑等。

為讓活動更加圓滿，國際獅子會300-D1區還將工程結餘款捐贈給雲嘉南4個家扶中心各20萬元、雲林縣警局斗六分局20萬元，另施松吉總監又自行加碼每個家扶中心5萬元。