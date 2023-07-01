老夫妻相偕輕生，搜救人員尋獲阿公阿嬤遺體，將其放在一起。（程炳璋攝）

老夫妻相偕輕生，消防搜救人員以吊臂將阿公遺體吊掛上岸。（程炳璋攝）

台南市佳里區發生老老照顧悲歌，甘姓老翁不堪照顧中風的張姓妻子多年，1日上午11時許騎車載著妻子出門，將機車停在新城橋上，雙雙跳下將軍溪，警消到場先後撈起兩人，皆無生命跡象，家屬情緒激動，警方報請檢察官相驗釐清死因。

73歲的張姓阿嬤中風多年，家中雖聘請外籍看護，主要仍由78歲甘姓阿公照顧妻子，甘翁1日上午突向看護表明要帶阿嬤外出，隨即騎機車載著老伴到新城橋輕生。

案經民眾發現通報，消防搜救人員跳入麻豆大排救人，先在岸邊撈起張姓阿嬤，已無生命跡象，數十分鐘後又在橋下對岸發現甘姓阿公，同樣已身故，警消出動吊臂，將他放上擔架，從溪中吊掛到橋上，交由警方處理。

甘姓老夫妻家人獲報到現場，情緒激動不斷拭淚，因彼此未同住，家人一度感到意外不解，提及前陣子聊天情緒都好好，不知父母為何會突然輕生。警方報請檢察官相驗釐清死因。

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