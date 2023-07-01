為強化停讓保護行人措施，不讓台灣陷入「行人地獄」的惡名。《道路交通管理處罰條例》修正案新法於昨（30日）正式上路，若汽機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6000元。未料在執法第一天就險發生意外。林口一名駕駛行經林口某學校前時，遇上學生放學，竟不顧燈號直闖紅燈，險些撞到正在斑馬線過馬路的學生，讓學生紛紛閃避，畫面驚民眾發佈在網路上，警方立即對該輛小客車駕駛開出罰單。

一名網友昨於臉書社團「林口大家庭」上傳一段行車記錄器的影像，畫面顯示，網友行車經過林口區民治路某所學校附近，一群學生正在停等紅燈轉綠。

正當燈號轉換，學生陸續過馬路時，突然驚見一輛黑色轎車無視燈號和正在過馬路的學生，直接闖紅燈。

轎車當場與學生近距離擦身而過。幸好該名學生迅速發現，身體往後倒退幾步，才幸運沒被撞上。畫面公布後，網友們紛紛在貼文底下留言，批評該名駕駛的惡劣行徑：「今天才推交通新制，馬上就目睹汽車闖紅燈不禮讓行人，差一點就出事了！」、「因為罰6000塊太便宜，每個人都付得起，導致天天一大堆都不讓行人」、「看了讓人感到十分憤怒」。

林口分局回應，該案將依據記錄器影像中的違規事實開單舉發，同時也將持續對各路口加強汽機車駕駛者不禮讓行人的執法。