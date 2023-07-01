彰化縣溪州鄉順風飛行俱樂部今、明天兩天出借飛行跑道舉辦汽車直線加速賽，今天上午登場的彈射嘉年華活動中，傳出1輛參賽汽車翻覆的事件，幸駕駛及時脫困，意識清楚被送醫，無生命危險。

這場令人血脈賁張的直線加速賽吸引全台愛好極致速度的民眾參加，近午時傳出參賽車輛的彈射起步加速後，車輛失控翻覆事件，並一度傳出車輛衝入觀賽人群中，不過，彰化縣消防局獲報派員到場時，發現僅1人受傷，並已自行脫困，無生命危險。

該傷者意識清楚，無明顯外傷，有左手麻、腰部疼痛情形，送往員林基督教醫院救治。

順風飛行俱樂部是由F-16退役飛官饒自強去年創立，承租溪州鄉濁水溪5公頃河床，打造合法飛行場，是彰化縣第1家合法成立的飛行機構，也是全台最大的輕航機飛行場。今年3月16日下午，順風飛行俱樂部發生輕航機墜機，造成機上教練及日籍學員身亡。

今、明兩天順風飛行俱樂部出租給民間團體舉辦強調快節奏的汽車直線加速賽，今天登場彈射PK直線嘉年華大賽，比賽從上午9點到下午5點，比的是0-200公尺的直線加速，比賽分成渦輪組及自然進氣組，PK輸掉的車手還可透過敗部復活賽的機制，再取得挑戰優勝的機會。