市府農業局準備芒果冰棒或芒果系列產品，提供給前來消費的民眾嚐鮮。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府與日本前橋市延續今年3月在「東京國際食品展」的緣分，攜手在日本最大道之驛（公路休息站）前橋赤城舉辦為期3天的「台南祭」，來自台南的「盛夏紅寶石」愛文芒果，已創下新台幣10萬元的銷售額，1日舉行開幕式時，台南市市長黃偉哲、前橋市市長山本龍都出席剪綵，共同見證台日農業合作的成果。

台南市政府受日本友誼城市前橋市邀請合作，於6月30日至7月2日在日本最大公路休息站道之驛前橋赤城舉辦「台南祭」，市府農業局率領9家台南廠商帶來產地直送、原汁原味的農特產品，包括新鮮虱目魚湯、炸花枝丸、台南肉燥飯等道地美食，以及文旦柚汁、牛蒡茶、柚果吸凍、新鮮芒果、鳳梨乾、龍眼乾，展現台南農產品的多樣性。

黃偉哲說，這次為期3天的「台南祭」活動，是市府農業局與日本前橋市在「東京國際食品展」上的合作成果，也是兩地緊密交流的延續。透過這樣的活動，台南農特產品將有更多機會進入日本市場，並促進台日兩地農業的互惠合作。

為了行銷台南最當季的芒果，市府農業局準備芒果冰棒或芒果系列產品，提供給前來消費的民眾嚐鮮；農業局長李建裕說，從台南產地直送的愛文芒果，搭配消費贈芒果冰活動，現場供不應求，期待未來台南農產可持續引進至日本最大公路休息站直販，讓日本消費者可隨時採購台南農產品。

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