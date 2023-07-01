瑞芳民宅「整棟陷火海」 警消急灌救1男子命危送醫

新北市下午發生一起民宅火警意外。瑞芳區明里路一棟1樓平房，下午1點13分時突然冒出大火，警消獲報派派遣24車57人前往救援，抵達時已經整棟陷入火海，目前搶救後迅速控制火勢，並救出1名男性，但已呈現OHCA狀態，目前已送往基隆長庚急救中。

平房全面燃燒，消防局派遣24車、41人前往救援，救出1名命危男子。(戴志揚翻攝)

根據鄰居報案表示，該棟1層建築物冒出火煙，經消防人員到場，發現火場為平房屋舍，地處山上偏僻、道路狹窄同時有火舌冒出，立即佈線搶救，經火場搜救、救出25歲男子，呈現OHCA狀態，燃燒面積約10坪，送往基隆長庚醫院急救，確切起火原因由本局鑑識人員調查。