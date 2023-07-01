針對新北市幼兒園傳教保員疑似餵食幼童不明藥品事件，北市17日起提供就讀台北市幼兒園幼童公費抽血檢驗，北市教育局表示，截至專案結束日6月30日，目前皆無檢驗出苯巴比妥，請家長放心；此外，事件發生後也已抽查36間園所，均未查有不當用藥情形。

北市17日起提供就讀台北市幼兒園幼童公費抽血檢驗，首波檢驗由聯合醫院仁愛、忠孝、中興、陽明、和平婦幼等5大院區擔綱，提供免費線上預約掛號、看診及開單抽血服務。

教育局表示，針對傳出幼兒園教保員疑似餵食幼童不明藥品事件，北市已將託藥措施納入園務稽查表件並提供園所檢核及內控，自事件發生後也已抽查36間園所，均未查有不當用藥情形。

教育局也說，6月17日結合衛生局推出台北市幼兒園幼童公費抽血檢驗服務專案，提供有需求的家長，進行苯巴比妥抽血檢驗服務，截至專案結束日6月30日，目前皆無檢驗出苯巴比妥，請家長放心；聯醫補充，截至6月30日止符合條件者共計33人抽血檢查。

另外，為協助台北市各教保服務機構完善園內用藥SOP，保障園所與家長、幼生權益並完備託藥程序，北市教育局也訂定「託藥及用藥措施指引」，例如家長務必完整填寫托藥單、教保服務人員用藥前應嚴守3讀5對原則、委託用藥僅限醫囑，並提供託藥單、託藥紀錄單範例等，增加親師間互信、減少爭議。