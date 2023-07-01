早餐是一天活力的開始，但小心錯誤的早餐組合恐對健康帶來負面影響。營養師李婉萍近來在臉書發文提到，在門診遇到一位男性長者血糖數值高，細問其飲食內容才發現，原來該男習慣早上吃麵包搭配麥片飲品，她趕緊告知對方，這兩者都是澱粉，當一餐澱粉總量太高，血糖自然會受影響。究竟早餐該怎麼吃才不會踩雷？營養師蕭瑋霖就曾分享「早餐完美公式」，即要包含碳水化合物、蛋白質與膳食纖維。並以超商食品作為範例，分享3款絕佳組合。

麵包和麥片飲品可能是很多人常吃的早餐組合，但要注意此組合會造就澱粉過量的情況，導致血糖波動太大。營養師蕭瑋霖就曾在臉書粉專「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」指出，早餐吃錯容易造成飢餓感惡性循環，而早餐的完美公式，基本上分成3大原則，即要包含碳水化合物、蛋白質與膳食纖維。

蕭瑋霖進一步闡述，充足碳水化合物能提供能量；而蛋白質可以幫助肌肉生長，也與色胺酸等讓心情愉悅的氨基酸有關；膳食纖維則可增加飽足感，也能穩定血糖，幫助腸道蠕動。因此，他建議餐點的選擇，盡量要滿足上述3種條件。

蕭瑋霖更以超商食品作為範例，分享3款絕佳組合。首先是地瓜搭配無糖豆漿，他表示，地瓜是全穀雜糧類食物，富含碳水化合物，除了能提供熱量外，還富含膳食纖維，吃1個就有飽足感，搭配豆漿的蛋白質，份量即剛好。

再來是御飯糰搭配蘋果和蛋，蕭瑋霖說，御飯糰除了米飯，通常都會包肉，等於是碳水化合物與蛋白質的組合，但其中的蛋白質可能不夠，所以再加額外雞蛋增加蛋白質攝取；至於蘋果則提供了水溶性膳食纖維的果膠，對腸道健康非常好，又能提供飽足感。

最後是優格搭配堅果和香蕉，蕭瑋霖指出，選擇乳製品的優格，能增加鈣質攝取，並含有益生菌，有助維持腸道健康，搭配好油堅果，好吃又營養；而香蕉可以提供飽足感，適合給不想吃太多澱粉的人。