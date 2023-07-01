屏東信賴之友會1日舉辦成立大會。（林和生攝）

屏東信賴之友會1日舉辦成立大會，民進黨總統參選人賴清德大打政績牌，細數綠營執政期間，包括勞工基本工資提高、幼兒照顧及長照等社福政策，教育費補貼等，隨即提到柯文哲與侯友宜都拋出「重啟服貿」議題，他強調，此刻誰提出服貿政策，絕對是錯誤的，誰提出就別支持。

賴清德在黨籍民代陪同下，以30分鐘時間細數政績，強調民進黨執政，不只國防、外交得到國際認可，農民、勞工、婦幼及長照政策，都站在百姓立場全面性照顧，並問台下民眾「這樣的政府大家可以認同吧！」

隨即話鋒一轉說，這場選舉攸關台灣未來，將影響後代子孫幸福及印太地區和平與安全，大家一定要維持台灣民主自由的憲政體制，台灣前途只有自己可以決定。

這個時候不應該再有九二共識，他說，九二共識是大中國原則，台灣將失去主權，台灣不是中華人民共和國一部分，我們有本身的主權，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，國家方向大家要堅持，千萬不能走回頭路。

賴清德說，在野黨故意把這場選舉塑造成是和平與戰爭的選擇，這完全錯誤，這是民主與專制的選擇；他認為，政府能提出那麼多社會福利，都是立基在經濟轉型的基礎之上，稅收增加、才能完善社福，現在不能走回頭路，把經濟產業鎖在大陸。因此此刻誰提出服貿政策，絕對是錯誤的，誰提出就別支持。

至於稍早侯辦提告賴清德加重誹謗，聽聞此議題，賴並未回應，直接走進會場。