【全程字幕】韓國瑜金句連發全場笑翻 提「夜襲」籲黃復興不要動搖 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，也被視為合作契機。不過韓國瑜不僅因「另有行程」晚到，上台致詞時更是隻字不提「侯友宜」，把重點全放在與黃復興的情愫。而黨主席朱立倫稍早致詞時暗示韓國瑜攜手侯參加明日的北市黨部總統立委誓師大會，韓國語也以笑話回酸，「主席幫我戴了個帽子，還好我禿頭不怕帽子壓。」

韓國瑜原訂中午12時抵達會場，不過其幕僚表示因另有行程耽擱，直至近1時才抵達，而韓國瑜上台致詞時，極先對朱立倫的「情緒勒索」回應，韓表示，他突然想到一個笑話，一個人看到小孩子，跟小孩說，「你長得眉清目秀，你功課很好吧，長大會很有出息，可以幫我去買一包香菸嗎？」接著直酸朱，「主席幫我戴了個帽子，還好我禿頭不怕帽子壓，我懂他的弦外之音」。

接著韓國瑜開始細數跟軍校的淵源，韓說昨天他在台中跟軍校同學吃飯喝酒，大家開始發牢騷，同學不知道還愛不愛老婆，但是愛中華民國。韓接著喊話，各位親愛的黃復興將士，全世界軍人只做兩件事，一個打仗，一個準備打仗，但是2024年不是用槍保護，而是用手上這張選票，大家務必要集中所有的力量，遙遠的戰鼓已經響起來，我們深深了解中華民國2024是最重要最神聖的選戰。

韓國瑜致詞完後，還發生一段插曲，原定要與朱侯上台造勢，但是陸軍官校校友會總會長羅際琴突然上台，強調要特別致贈建校百年紀念幣，「且只致贈給韓市長」，接著強調7月7日在中山堂有活動，其他主桌嘉賓如果有到，會幫各位準備一份，韓國瑜上台前面露些許尷尬及羞赧，氣氛相當微妙。

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