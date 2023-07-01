#MeToo議題持續延燒，不少藝人被爆性騷擾風波，日前有女網友在社群影射被姓汪的「無套硬上」，而汪建民不滿被影射出面火大駁斥，同時在30日晚間去警局備案提告，要與對方對質，使女網友再度更新社群，並曬出汪建民的line帳號質問：「你真的忘記我了嗎？」

汪建民遭影射「無套硬上」女網友，30日晚汪建民到大安分局報案提告，警方也表示，會由電信警察找出女網友。如今，女網友於Dcard更新，這次不再以「汪」字代稱，竟是直接點名汪建民並喊話：「我知道你極力否認，但汪建民先生，你真的忘記我了嗎？那個被你獸性大發時壓在下方的19歲女生。」

女網友提到自己這幾年都靠藥物熬過來，甚至Metoo事情接連發生後，「我內心更煎熬，複雜的情緒每晚都在身體裡流動，那些回憶每天都在讓我自責當時為什麼不求救。難道真的要死了一個人，你們這些加害者才會願意承認這一切的發生嗎？你們才會發現自己的良心嗎？」隨後並附上汪建民及其家人照片的line截圖。

汪建民稍早發臉書澄清提告。（圖/汪建民 FB）

汪建民至截稿為止，並未再針對女網友第二次指控做回應，但今（1）日稍早他也於臉書親自發聲提出兩點聲明強調：「一：我絕無侵犯傷害任何人；二 ：已到警局提告，請警方介入調查，能將真相盡快讓大家知道！」

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