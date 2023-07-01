大學放榜後許多學生面臨選校問題，一名網友表示，同時考上台灣大學及美國普渡大學（Purdue University），不知道該選哪一間比較好；網友一面倒建議讀普渡大學，讀完直接在國外工作，「選美國不會後悔」。

一名網友在批踢踢發文詢問，如果考上了美國普渡大學（Purdue University）資工跟台大資工，該選哪一間比較好，「誰比較強？」

原PO列出兩校知名校友，台大有諾貝爾化學獎得主李遠哲、電腦科學家姚期智；普渡大學則有美國太空人阿姆斯壯以及中華民國第4任總統府參軍長孫立人。

許多網友一面倒選普渡大學，「直接普渡吧，留在台灣幹嘛」、「普渡，真心不騙」、「很愛純樸生活就普渡」、「肯定是普渡，台灣很封閉的」、「台大念完終究是要出國念研究所，普渡唸完直接各大公司等著面試。」

也有人認為「其實要看家裡有沒有錢，沒錢乾脆念完碩士、博士完再留學」、「家裡有點錢，選美國不會後悔」、「能逃離鬼島就快逃啊，留在台灣當奴幹嘛」。