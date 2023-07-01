少年輔導委員會行政先行新制7月1日上路。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

《少年事件處理法》在2019年6月19日修正，歷經4年的過渡盤整，從今年7月1日起，有關「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」而有保障必要的「曝險少年」，將由原本直接移送少年法院處理的方式，改為由各地方政府「少年輔導委員會」先行輔導，由少年輔導委員會整合當地福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，施以適當期間的輔導後，有必要才請求少年法院處理，希望減少司法處遇空間，避免少年遭受標籤汙名化，落實「行政先行，司法後盾」的修法意旨。

刑事局表示，少輔會由各地方政府首長擔任主任委員，每季召開委員會議，並由副秘書長以上層級擔任執行長，整合社政、教育、衛政、勞政、警政等各局處資源，同時透過專業少年輔導人員，針對少年需求提供專業服務，趕在少年司法的強制力介入前，透過與少年建立信任關係的柔性輔導方式，拉住少年協助回歸穩定生活，尋找人生的目標，避免少年從事更嚴重的犯罪行為。新制上路後，除相關機關發現曝險少年得通知少輔會輔導外，少年本人或其監護人如想尋求少輔會協助，也可以請求少輔會處理。

行政院、司法院及內政部近期分別召開相關整備會議，盤整各地方政府規劃狀況，各地方政府除了聘用具備社工、教育、心理等相關專業輔導知能的少年輔導員辦理輔導工作外，也規劃了諮商輔導空間，並編列少年輔導相關預算，強化相關網絡資源連結，亦與少年法院緊密合作，以落實兒童權利公約精神，健全少年自我發展。

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