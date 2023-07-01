在眾貴賓共同剪綵下，宣告這間讓金門人等了39年的麥當勞正式成為鄉親的好鄰居！（于家麒攝）

開幕典禮請來天震堂醒獅團帶來精彩表演，寓意祥獅獻瑞、開張大吉。（于家麒攝）

麥當勞金門太湖餐廳昨（30)日上午7點開始試賣後隨即造成當地民眾排隊「搶吃」，有人凌晨3點半摸黑「搶頭香」、還有人則一次購買70分麥克雞塊帶回分享，相當瘋狂。今(1)日上午於昇恆昌金湖廣場盛大舉行開幕典禮，在海基會董事長李大維、金門縣長陳福海、昇恆昌總經理江建廷及台灣麥當勞營運部助理副總裁陳孟秀等貴賓共同剪綵下，也宣告這間讓金門人等了39年的麥當勞正式成為鄉親的好鄰居！

海基會董事長李大維表示，麥當勞在金門設立據點，其金色拱門的標誌也是和平的象徵。（于家麒攝）

受邀參加開幕典禮的海基會董事長李大維致詞時表示，麥當勞進駐金門後，除了提供鄉親最好吃的速食外也有其更深層的意義，不僅代表一家橫跨多國的大企業在此設立據點，金色的拱門也是和平的象徵，因為著名作家佛里曼（Thomas Friedman）曾提出一個「金色拱門理論」（The Golden Arches Theory），有麥當勞連鎖店的國家就不會發生戰爭，也希望麥當勞金門太湖餐廳的開設能為兩岸帶來永久和平。

金門縣長陳福海允諾，將挹注3.5億經費串聯太湖共融公園與麥當勞人潮共榮金湖商圈。（于家麒攝）

金門縣長陳福海說，麥當勞讓金門鄉親期盼了39年，在他的從政過程中，不管是當議員、鎮長或立委時，都有去拜訪過他們團隊；但因麥當勞是國際級的企業，如果沒有一定的市場與消費能力，基本上是不會來進駐的；如今麥當勞在金門開店了，特別要感謝昇恆昌公司的努力爭取，帶動地區的發展，也期盼麥當勞能與金酒公司有合作的機會，開發出具有金門特色的產品吸引消費。

陳福海也允諾，未來縣府將投入3.5億元以上的經費，在太湖周邊增設夜間水舞表演、打造親子共融公園與生態廊道，讓孩子們可以享受更好的成長環境，另也將串聯起麥當勞帶來的商機與人潮，在新市里商圈發展觀光夜市，提升地區的經濟發展。

今日仍有不少民眾排隊嚐鮮，搶吃麥當勞熱騰騰的漢堡與薯條。（于家麒攝）

麥當勞金門太湖餐廳經理郭佩雯表示，經過昨日一整天的試賣讓她感受到金門人的熱情，店內賣得最好的品項是麥克雞塊與原味炸雞，還有忠實粉絲一次購買70份麥克雞塊帶回去與親朋好友分享，也因此造成後面排隊的民眾等候太久，深感抱歉。針對鄉親所關心的營業時間，目前還是維持每天早上7點至晚上9點，未來再視營運的狀況評估是否延長。另8月中將開始提供「歡樂送」服務，只要是車程在20分鐘內的地區都可以使用，也歡迎鄉親多加利用。

麥當勞叔叔、漢堡神偷、奶昔大哥與大鳥姐姐驚喜現身舞台，親子瘋狂搶拍。（于家麒攝）

開幕典禮中還請來神秘嘉賓，當麥當勞叔叔、漢堡神偷、奶昔大哥與大鳥姐姐現身舞台時，全場大人與小朋友都為之瘋狂，競相搶拍合照。有年輕家長表示，看到他們4個同台出現，兒時的記憶瞬間湧上心頭，以往都只能在電視裡或到台灣才能看到的「偶像」，如今真真實實的現身眼前，這一代的金門孩子真幸福！

麥當勞特別與金門在地插畫家吳騏共創插畫，融入金門特色與經典產品創出「網美牆」。（于家麒攝）

而為了慶祝金門第一間麥當勞開幕，該公司特別與金門在地插畫家吳騏共創插畫，融入麥當勞的經典產品，並結合金門在地特色－太武山、古寧頭牌樓、風獅爺等，從餐廳外牆就能看到大大的金色拱門插畫迎接顧客，是金門太湖餐廳獨有的「網美牆」，路過的民眾也別忘了停下腳步來張合拍喔！

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