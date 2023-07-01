「繩港奇兵」關卡，過程中會教導孩子打繩結和垂降技巧，並讓學生體驗在低塔2樓體驗垂降至平面，感受速度與高度的刺激。（陳夢茹攝）

八德消防分隊今天在桃園防災教育館舉辦暑期消防營活動。（陳夢茹攝）

桃園市消防局八德分隊今於桃園市防災教育館舉辦體驗營，開放國小3至6年級的學生參加，網路釋出150個名額20分鐘就被秒殺，活動共規畫6個闖關關卡，其中關卡「繩港奇兵」為溜索活動，讓孩子從2樓訓練塔一滑而下相當刺激好玩，深受小孩子歡迎。

八德消防分隊長鄭仁豪表示，暑期消防營1日消防體驗活動的目的在於，期盼讓孩子能透過遊戲學習消防知識，這次精心設計出6種關卡，分別為消防小勇士、叫叫伸拋划、消防小百科、煙害防止法、繩港奇兵及火災預警好神器，孩子可以闖關集點將精美的獎品帶回家。

「開放報名約20分鐘150個名額就被搶光！」鄭仁豪指出，由於體驗營舉辦場所位在防災教育館，因此深受家長及小朋友喜愛，若家長無法陪同，在報名時還可以勾選「托兒」服務，會有消防人員擔任領隊協助看顧孩子，讓孩子玩得安全又放心。

最深受孩子歡迎的是「繩港奇兵」關卡，過程中會教導孩子打繩結和垂降技巧，並讓學生體驗在低塔2樓體驗垂降至平面，感受速度與高度的刺激。現在不少孩子無懼高度快速滑落，家長則在地面上替孩子紀錄留念，另也有女孩看到高度後頓時覺得害怕，在2樓大喊「我要媽媽」。「煙害防止法」關卡會由教官講解防火觀念，並透過煙流模擬屋模擬火災時煙的動向和危害性，向孩子宣導關門待救的重要性。

此外，為加強孩子對桃園消防的印象，鄭仁豪說，這次也準備了防災教育館導覽活動，分別為桃園消防吉祥物創作及防災教育館導覽。桃消吉祥物創作會由同仁介紹消防局吉祥物「桃消豹」，讓孩子用沙畫方式進行吉祥物創作，另還會有導覽志工帶領孩子導覽整個防災教育館。