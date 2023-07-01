烏克蘭善用「星鏈」（Starlink）衛星網路系統發動無人機攻擊，在俄烏戰爭中取得優勢。

分析家說，日本軍方決定，要把太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）衛星系統加入通訊工具箱，將提升它的防禦力，並在台海萬一爆發衝突時，為台北和華府爭取更多時間。

據《南華早報》（South China Morning Post）6月30日報導，《日本時報》（The Japan Times）引述防衛大臣濱田靖一的話證實，從3月起，自衛隊就在測試「星鏈」。他指出，近年來無止境利用太空的威脅有增無減，而藉由利用多種通信衛星網，來提高衛星通信的彈性十分重要。

而先前《讀賣新聞》已報導，東京打算在下個會計年度採用「星鏈」技術。自去年烏克蘭軍方採用「星鏈」以來，它就以耐用和抗干擾性而出名。如今烏克蘭部隊高度依賴「星鏈」，以操縱無人機，並對俄軍發射砲火攻擊。

哥倫比亞大學國際關係專家佐佐木文子指出，要是台海爆發衝突，解放軍會趁部署傳統武器前，先鎖定海底電纜和衛星攻擊，以中斷美、日、台通訊。她強調，就像俄羅斯攻打烏克蘭前一樣，莫斯科先對美國衛訊（ViaSat）公司的通訊衛星發動網攻。

佐佐木文子說，日本自衛隊採用「星鏈」，將能讓對岸攻台變得較難，以進一步遏制衝突。如今「星鏈」有將近3,700枚小型衛星在低軌道運作，由於為數龐大，因此提升了反干擾能力。她並指出，採用「星鏈」將迫使解放軍重新思考自家的進攻戰略，而那需要時間，讓日本有更大的空間和時間來加強防禦。

不過，台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，馬斯克在中國大陸有龐大的商業利益，要是兩岸爆發衝突，他可能不會讓「星鏈」衛星服務扯進去。他指出，對馬斯克來說，「星鏈」是供民用，是個獲利事業，但卻幾乎在意外的情況下，對烏克蘭造成舉足輕重的影響。

此外，呂禮詩強調，馬斯克在美國境外最大的特斯拉（Tesla）工廠就在上海，去年交付了超過全球半數以上的特斯拉電動車，而大陸市場對他來說至關重要。