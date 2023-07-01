高雄新興區七賢二路一處民宅上個月29日晚間遭人倒車衝撞，警方到場立刻逮到張姓男子，該處民宅疑為應召大亨的據點之一，疑似雙方有糾紛，才會引起衝突，檢方依涉嫌殺人未遂等罪聲請羈押禁見獲准。

28歲張姓男子於6月29日晚間6點多，倒車衝撞高雄市新興區七賢二路已歇業的店家，造成騎樓下2部機車和店家鐵門損毀損，轄區新興分局員警據報立即趕到場，及時制伏張姓男子，根據警方初步調查，是張男先前曾與該周男網路聯繫，要求周男派遣女服務人員，後續因交易產生糾紛，導致張男心生不滿，才會選擇開車到場衝撞洩憤。全案於偵訊後，依涉嫌刑法毀損罪嫌，移送地檢署偵辦。

檢方認為，張姓男子不顧室內是否仍有他人在內，竟仍基於殺人之不確定故意，倒車衝撞案發地點鐵捲門數次，再下車以十字鎬柄搥打鐵捲門，導致當時在屋內1名劉姓男子受有肢體多處擦挫傷。

經承辦檢察官訊問後，認被告涉犯《刑法》殺人未遂、恐嚇危害安全、毀損等罪嫌重大，並有勾串共犯或證人及逃亡之虞，於6月30日向法院聲請羈押禁見獲准。