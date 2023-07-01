因應「毛小孩」風氣漸漲，國民黨台北市議員陳炳甫提案，基北北桃應設立「公有寵物遺體專用焚化爐」，原因在於雖然台北市有提供木柵富德寵物公墓花葬，但必須是個別火化的寵物骨灰才能使用；不過北市動保處卻只提供集體火化服務，要個別火化只能委託民間業者，費用約4000至8000元，並非所有飼主都能負擔昂貴的民間火葬場費用，因此今年底能形成政策，為飼養犬貓的「毛爸毛媽」減輕負擔。

陳炳甫表示，現在民眾飼養寵物的風氣盛行，登記的犬貓寵物數量在2021年將近300萬隻，已經超過15歲以下人口數，台經院更預估2025年寵物數量可能突破400萬。陳炳甫也指出，當毛小孩過世後，雖然北市動保處有提供集體火化服務，但要花葬於寵物公墓必須個別火化，飼主只能委託民間業者，但所有飼主都能負擔費用；而集體火化服務也意味著，飼主只能把「毛小孩」的骨灰隨便拋棄或當垃圾處理。

陳炳甫說，基北北桃已經達到必須提供處理犬貓遺體的公共服務，因此他提案基北北桃共同設置公有寵物遺體專用焚化爐，希望政府能評估並盤點區域內，犬貓數量、街頭流浪動物數量，以及構思未來寵物焚化的專有空間。

對此北市動保處表示，動物屍體焚化場之使用土地分區限制，歸屬第48組為「容易妨害衛生之設施乙組」；而從事寵物骨灰安置悼念之行業歸組至第48組：「容易妨礙衛生之設施乙組」，本市人口稠密，合法用地取得不易。

動保處說，議員提案合作交流平臺，新北市表示轄內設置殯儀館等設施屢屢遭民意反對，設置寵物焚化爐難度更高；基隆市表示轄內尚無適宜設置地點，但願意以人口比例分攤設置費用。經會議決議，請基隆市、新北市及桃園市將此議題攜回評估，並盤點轄內可能設置之地點及可行性，後續以正式公文提供本處彙整。