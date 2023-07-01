國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，各界高度關注。不過侯友宜約莫於11時45分抵達會場，韓國瑜卻晚了一個多小時才抵達，兩人緊鄰而坐，但互動不多，侯友宜上台致詞時，提及自己反思在每場戰役的表現，要怎麼做才能更好，「才能不會再上一次戰役（2020）裡面，讓韓國瑜也身心俱疲」，此話也被解讀是放低姿態，想與韓國瑜和解。

侯友宜在活動致詞時稱，韓國瑜在2020總統大選身心俱疲，但還是想要力竭贏得勝利，但國民黨最終沒有做到，我們一定會記取教訓，不斷反思檢討，侯還強調，「這段時間讓大家焦慮了、讓大家煩惱了、讓大家不安了，會罵我才會愛我，會給我意見的人，才知道我們的焦慮，自己跟各位保證，從我被徵召開始到1月13日那天，永遠不放棄。」

侯友宜細數與韓國瑜淵源，更親切地說，「國瑜跟他一樣年齡，差幾個月」，2024在中華民國存亡最後的時刻，大家都要站起來力挺，這個攸關在座各位的信念，不管外面風風雨雨，一定要相信自己一定能贏。

隨後記者詢問侯友宜，在台上提到「韓國瑜身心俱疲，他會檢討」，這算是變相在道歉嗎？侯友宜回應，我們都經過大選，知道每個人在大選過程中，都有很深的焦慮，就像這段期間很多朋友替他焦慮，這些焦慮都是一種愛的鼓勵。

侯友宜還稱，4年前韓國瑜應該也是抱持同樣的心情，大家都關心韓有很多的壓力，在這種狀況，「我們要思考怎樣做會做得更好，讓這個團隊齊心合力往前走，自己身為這一次的候選人，可以感同身受，人家給我們鞭策鼓勵，都是我們向前走最重要的力量。」

而媒體再追問是否會跟韓國瑜和解，侯僅表示，會團結愛中華民國的所有好朋友，這塊土地和平安定是大家共同的信念，今天韓市長、趙少康都一樣心情，要讓中華民國台澎金馬安居樂業，這也是出來選舉最重要的目的，「我相信韓國瑜、趙少康都是秉持一樣的信念，會跟黨一起連結往上走。」