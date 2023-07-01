新竹縣動物保護教育園區由縣長楊文科（中右）及縣議員們熱鬧揭牌啟用。（羅浚濱攝）

縣府投入8460萬元打造「新竹縣動物保護教育園區」，1日由縣長楊文科及縣議員們熱鬧揭牌啟用，園區能收容200隻流浪狗和40隻貓，新增病房、手術房、互動廣場等，符合動物福利、環境友善及教育功能等特色，能提供「浪浪」們溫暖舒適的家，推廣生命教育。

楊文科表示，動保意識抬頭，許多民眾很重視動物權益，改建後的園區，提供收容、治療、絕育、動保推廣的工作，動物活動區域和醫療空間也讓動物得到良好的照顧，期望能成為推動生命教育重要的場所，讓新竹縣成為友善動物城市。

農委會畜牧處長張經緯說，新竹縣動物保護教育園區建在縣治區的精華地帶，有別於其他縣市都在較偏遠地區，開放式設計並有寵物互動區，從學童到銀髮族都可以與動物共伴，相信能提高民眾的認養率，成為很好的生命教育場域。並指農委會將在8月成立動保司，加上1959動保專線，期能往改善人犬衝突，提高動物認養率等方向邁進。

楊文科頒發感謝狀，感謝照顧動物的各界人士，所方也感謝照顧所貓「Q醬」的王小姐。Q醬送到園區時太年幼，餵奶不易，王小姐有飼養奶貓經驗主動照顧，在Q醬可順利吃飼料後送回，Q醬十分親人，擔任動保所的親善大使，也萌翻參觀的民眾。

楊文科等人在揭牌啟用後，一行人到園區了解噪音減除及環境友善，明顯可見一改動物收容所嫌惡設施的形象，新設病房及手術房，也能加強絕育政策執行及提高動物醫療品質。

動保所長彭正宇表示，園區收容欄舍空間3.3平方公尺，並從鐵籠升級成為水泥欄舍，以適合犬隻習性的小型群居飼養，57間新欄舍最高可收容200隻，大幅提升收容動物的福利。

新竹縣動物保護教育園區的所貓「Q醬」十分親人，萌翻參觀的民眾。（羅浚濱攝）

貓舍可收容40隻貓咪，並設置室內互動區，打造各式不同攀爬架，讓貓咪玩耍活動，讓參觀民眾和親人的貓咪在互動區近距離接觸，進而被貓咪可愛萌樣融化、認養。

戶外人工草皮的互動廣場，分隔大狗、小狗的戶外活動空間，讓收容的犬隻能在廣場內奔跑嬉戲，和參觀民眾有更多互動，相信將能提高認養率。