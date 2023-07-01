數據顯示，台灣5月智慧型手機市場整體銷售量為38.6萬支，月增加13%、年增加2%。市場推估，此增長可能來自於普發6000元的帶動。

就單機表現來說，前20名依序為蘋果iPhone 14(128G)、三星Galaxy A54 5G(8GB+256GB)、蘋果iPhone 14 Pro(256G)、蘋果iPhone 14 Pro Max(256G)、三星Galaxy A14 5G(4GB+64GB)、蘋果iPhone 13(128G)、蘋果iPhone 14 Pro(128G)、蘋果iPhone 14 Pro Max(128G)、三星 Galaxy A34 5G(6GB+128GB)、蘋果iPhone 14(256G)、蘋果iPhone 14 Plus(128G)、三星Galaxy S23 Ultra(12GB/256G)、OPPO A57(4GB/64GB)、三星Galaxy A54 5G(6GB+128GB)、三星Galaxy A14 5G(4GB+128GB)、三星Galaxy A53 5G(8GB+256GB)、蘋果iPhone 14 Plus(256G)、OPPO A78(4GB+128GB)、OPPO Reno8(12GB+256GB)以及三星Galaxy S23+ Ultra(8GB/256G)。

以5月來說，最熱銷的單機依舊是由蘋果、三星以及OPPO三大品牌奪下，其中最熱賣機型是iPhone 14(128GB)，Android部份是三星Galaxy A54 5G(8GB+256GB)。

在前二十名的榜單中，賣最好的依舊是獨霸9個名額的Apple，最熱賣機款仍為iPhone 14、iPhone 14 Pro系列。至於緊追其後的三星則搶下8席，其中Galaxy A54 5G(8GB+256GB)奪下第二名，不僅如此，三星在旗艦產品也有不錯的表現，Galaxy S23 Ultra(12GB+256GB)排在第十二名，Galaxy S23+(8GB+128GB)則剛擠進第二十名。