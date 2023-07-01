雲林縣農業處前處長吳芳銘擔任台北農產運銷公司總經理，農委會卻稱吳芳銘曾酒駕，會影響北農形象。對此，資深媒體人黃揚明搬出前總統府發言人Kolas Yotaka等3人曾酒駕，質疑農委會主委陳吉仲「有批評過嗎？」

吳芳銘去年3月12日酒駕自撞，最後繳交10萬元獲得緩起訴。黃揚明今（1）日在臉書提到，北農任用吳芳銘擔任總經理，該受到各界檢視，譴責酒駕是正確的，但是請記得標準不要不同。

黃揚明點名陳吉仲並提到，Kolas Yotaka曾在2014年8月因酒駕最後被判處有期徒刑2個月，結果她在同年12月底就從政擔任鄭文燦市府的原民局長；2015年進入民進黨不分區立委名單；2016年起擔任民進黨不分區立委；2018年7月進入行政院擔任行政院發言人；2020年5月進入總統府擔任總統府發言人，質疑陳有對她的相關職務批評過嗎？

另外，現任中華文化總會副會長江春男，曾在2016年8月酒駕而辭去駐新加坡代表職務，但2017年就被總統蔡英文任命為中華文化總會副會長。現任黨產會主委林峯正也曾在2013年4月酒駕，最後獲得緩起訴，陳吉仲有對這些事批評過嗎？

黃揚明強調，酒駕真的是不該被鼓勵的事，並強調「批評酒駕，不要雙標」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！