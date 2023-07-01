美國總統拜登當地時間6月30日在白宮接受中國新任駐美大使謝鋒遞交國書，並就中美關係進行交談。謝鋒盼雙方相向而行，探索新時期正確相處之道，推動兩國關係重回正軌。

中國駐美國大使館官網披露，拜登在白宮橢圓形辦公室接受謝鋒遞交國書。拜登歡迎謝鋒履新，並就中美關係與謝鋒進行交談。

謝鋒表示，出任中國駐美第12任特命全權大使使命光榮、責任重大。他於5月23日抵美履新。

謝鋒指出，中國國家主席習近平和拜登去年11月在峇里島成功會晤並達成重要共識。中方遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，希望美方與中方相向而行，落實兩國元首峇里島會晤共識，探索新時期中美正確相處之道，推動中美關係止跌企穩、重回正軌。

中美關係近年屢生波折，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18至19日訪問北京前夕，已陷入歷史低點多時的兩國關係雖隨著布林肯訪中之行稍見和緩，但隨即又發生拜登以「獨裁者」形容習近平一事。

布林肯之後接受美媒訪問時又說，美中之間存在分歧不是秘密，美方將一如既往捍衛美國的利益和價值觀，「繼續做中方不喜歡的事，說中方不喜歡的話」；中國外交部對此表達不滿，要求「美方停止發表不負責任的言論」。（編輯：曹宇帆）