屏東縣政府攜手台積電慈善基金會舉辦現場徵才活動。（屏縣府提供）

屏東縣政府攜手台積電慈善基金會舉辦現場徵才活動。（屏縣府提供）

屏東縣政府勞動暨青年發展處1日在屏東縣立體育館辦理現場徵才，邀請包括台積電在內的82家廠商，提供超過1622個工作職缺，現場求職人數突破1600人次，場面熱絡。

為擴大服務高中職技職學生就業準備，台積電慈善基金會與104人力銀行攜手推出「工作世界，職業引路計畫」，致力於培養高中職人才謀生能力。今年起，陸續與6縣市地方政府合作「高中職人才就業媒合X職業探索博覽會」。

依據教育部統計，2022年高中職畢業生有17.9萬人，其中，畢業後選擇升學者有15.3萬人、占85.9％，選擇就業僅1.8萬人、占9.9％。當多數高中職畢業生對自己和產業了解不夠，也沒有經過適性探索而選擇直接升學，很可能造成大學畢業後缺乏產業實作經驗或就業歷程不穩定。

主計總處資料顯示，20至24歲青年平均失業率12％，是整體失業率的3.4倍。104人力銀行資料庫也顯示，2017至2019年大學畢業生的第一份工作平均僅待1年2個月。在升學主義風氣盛行下，「工作世界，職業引路計畫」期待幫每個孩子適性探索多元發展，培養謀生的能力。

台積電慈善基金會董事長張淑芬說，不一定強迫小孩要好好念書，而是如何讓他們有自信心，這與期待把孩子留在家鄉的縣長周春米理念不謀而合，讓學生擁有一技之長，提倡不一定要強迫青少年只能拚升學，而是讓他們充分探索、適性揚才。

此次活動還邀請元晶太陽能、大江生醫、屏東客運、國巨電子、台灣矢崎、昇恆昌、巧新科技、Youbike微笑單車、台灣農畜、安心食品、燦坤實業、Starbucks悠旅生活、統一超商、全聯實業、王品餐飲、墾丁福華渡假飯店及台積電等多家知名廠商。

徵才職務內容有儲備幹部、程式設計師、品管技術員、包裝作業員、工程技術員、會計總務、行銷企劃、護理師、門市人員、駕駛員、餐飲及旅館從業人員等各類工作職缺，平均薪資月薪達3萬3000元以上。

屏東縣副縣長黃國榮表示，年輕人可以留鄉發展是非常好的事情，屏東即將迎來科技產業，長照、觀光、農林漁牧等產業也都需要勞工朋友加入，希望民眾能順利找到理想工作。