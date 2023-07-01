嘉義市長黃敏惠帶小朋友參觀嘉義市升格41周年展覽。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與民代、小朋友一起歡祝嘉義市升格41周年快樂。（廖素慧攝）

嘉義市政府今天舉辦「慶祝嘉義市恢復升格省轄市41周年活動」，結合闖關遊戲、Q版史料特展，帶孩子認識嘉義市發展歷程，市長黃敏惠表示，嘉義市總預算已突破190億，比升格前增加42倍，城市成長有目共睹，必須持續努力讓嘉義市超越嘉義市。

恢復升格41周年慶祝活動在嘉義市兒童福利服務中心舉辦行，現場有熱力四射的街舞表演揭開序幕，黃敏惠與王美惠立委、張秀華等多位市議員一同祝嘉義市生日快樂。

黃敏惠表示，41年前的今天嘉義市恢復升格省轄市，這個過程非常艱辛，前副議長羅錦義及多位前議員連署支持，加上前省議員黃永欽的持續向省政府爭取，從中央、省府到地方共同努力，才讓嘉義市升格為省轄市。

黃敏惠說，嘉義市還是縣轄市時，資源有限、有被邊緣化之虞，1981年總預算約4.5億，而今年市府總預算已突破190億，增加超過42倍，資源擴增，促成嘉義市的繁榮發展。

黃敏惠還說，嘉義市不能被邊緣化，城市發展要有創新思維及整體規畫，因此市府有10大旗艦計畫，以「西區大發展、東區大進步」為主軸，開發西區、優化東區，持續推動產業創新、地方創生，讓年輕人在嘉創造自己的特色。

今天的慶祝活動適逢放暑假第1天，邀來脆弱家庭兒少社區支持服務計畫、中國信託慈善基金會台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫的小朋友，一同參加闖關遊戲，展覽內容也用卡通化插畫、簡易文字圖表，讓小朋友認識嘉義市升格前、升格後的發展歷程。

嘉義市政府民政處長林家緯表示，即日起至8月31日來館參觀「嘉義市恢復升格省轄市41周年展覽」，拍照打卡、市府民政處粉絲專頁上傳留言，可以抽精美手提袋，限量200份。