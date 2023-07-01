先前才剛官方宣布離開台新夢想家的吳永盛，1日在BE HEROES經典籃球賽受訪時表示，自己單純只是想要換個環境，儘管很不捨離開如同家人一樣相處的夢想家，卻還是選擇重新出發，「我現在沒想太多，就是想把球打好，尤其是在中華隊。」

吳永盛在國內職籃的出發，就是在PLG第二季季中加盟夢想家，「感覺真的待在夢想家很久了，像是吳松蔚、錢肯尼等人都是當了很多年的隊友，如今選擇要走，他們也都給我祝福，但我必須感謝鎧哥、立宗哥與壘哥等人的照顧，他們也都希望我未來順利。」

至於自己的未來去向，吳永盛態度轉為保留，強調自己都還沒開始談，當前就是想先把球打好，一切都交給自己經紀人(展逸)去處理，「其實我會想要從夢想家離開，單純只是想要換個環境，當上季打完之後，我真的想了很多很久，最後才做決定的。」

「我想可能是我在夢想家的表現起伏太大，或許換個新環境，就可以重新出發，」今天將擔任明星藍隊先鋒空衛吳永盛表示，「過去一個月對我來說經歷很多事情，像是離開夢想家，以及加盟中華隊，我會努力打好，充分展現出自己的能力。」