一名國二少女，從小學4年級起父母離異，每天與父親睡同一張床，但父親每晚都被父親環抱襲胸，因自覺這程度可以忍耐，因此不敢對外人說。直到14歲後，父親竟然趁他午睡時進行指侵，少女終於無法忍受父親侵犯最後底線，決定揭發惡行；法院審理後，依成年人故意對少年乘機性交罪判狼父4年6月徒刑。可上訴

根據判決書，少女小美的父母親於小學4年級時離婚，少女與父親同住。父女兩人長年都共睡一床，而且父親每天睡覺時都是抱著她睡，而且會來回撫摸她的手臂，或是從肚子摸到胸部。

小美當時不懂，直到小學5年級學校教健康教育，才開始對父親行為感到不舒服，也有明確拒絕父親，但父親並未理會，她也不曾跟任何人提及這些事。直到國中二年級時，某天午睡父親從背後環抱，還將長褲往下褪，並將手伸進內褲進行指侵。

小美當下感到刺痛，決定不再裝睡，睜開眼睛，讓父親知道她醒了，之後父親就沒再繼續。小美表示，她從小學4、5年級時，父親就會摸她胸部，每次她都拍掉手，父親都不理會繼續摸，她都覺得還可以忍耐，所以不曾告訴同學或老師，但這次情況最嚴重，就是因為父親已經指侵，所以立刻用手機傳訊息給老師，選擇報案是希望能獲得幫助。

但小美的父親供稱：他向來都是抱著女兒睡覺，事發當天，有將手伸入下體，是女兒自己拿藥給他，說自己擦不到，希望幫忙擦藥，但他不知是何種藥物，女兒只說是被蟲咬到癢癢。

法官審酌，該名狼父不思善盡呵護、照顧幼女成長之責，反而對女兒乘機性交，無視性自主決定權，為滿足一己私慾，罔顧人倫，造成女兒心理創傷與陰影，且該名父親犯後始終否認犯行，犯後態度不佳，判狼父4年6月徒刑，可上訴。