上季戰績落在中後段班的溜馬，在今（1日）自由市場一開門就幹大事，根據《ESPN》大神記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，溜馬已和明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）簽下一份5年指定新秀延長合約，且最高可拿到2.6億美元，新合約將於2024-25年賽季開始生效。

哈利伯頓已經被溜馬當成建隊基石，新合約開始後，每年他可獲得該季薪資上限的25%作為年薪，如果合約期間，哈利伯頓入選年度前三隊、最佳防守球員或是年度MVP，就能觸發「羅斯條款」，將年薪提升至薪資上限的30%。哈利伯頓也是自保羅喬治（Paul Geroge）後，隊史第2位拿到指定新秀延長合約的球員。

2020年選秀會，哈利伯頓以第12順位加入國王，比選前各家預期排名都要來得低，哈利伯頓奮發圖強，首年就寫下場均雙位數得分記錄，不過他和另一後場福克斯（De'Aaron Fox）的搭配並未產生化學效應，國王最終將他打包換回沙波尼斯（Domantas Sabonis），該筆交易堪稱雙贏，沙波尼斯今年帶領國王結束睽違17年的季後賽荒，哈利伯頓則在上季場均得分衝破20大關，首度入選全明星賽。

23歲的哈利伯頓上季繳出場均20.7分、10.7助攻、3.7籃板和1.6抄截成績單，每場比賽失誤次數僅2.5次，助攻失誤比為完美的4.15比1，這還是哈利伯頓職業生涯第3年所寫下的數據。除了大手筆續約哈利伯頓外，溜馬也在自由市場簽下冠軍搖擺人布魯斯布朗（Bruce Brown）。