漢翔百元扶幼單車環島今天啟程，副議長顏莉敏替學子加油打氣。（顏莉敏提供／陳淑娥台中傳真）

中華漢翔百元扶幼協會回饋社會多年，今年度陪伴弱勢學童騎單車環島9天圓夢之旅，共有9名學子挑戰自我，1日於沙鹿出發，協會也出動多名志工陪騎，沿途挑戰南迴最高點壽卡、花東縱谷，平均時速20公里1天騎100公里，漫遊體驗台灣風光。

單車環島之旅今日啟程，副議長顏莉敏特別到場們加油打氣，她說，中華漢翔百元扶幼協會長期協助弱勢學童，實為取之於社會、用之於社會的模範，特別鼓勵學童，這趟單車環島路途也將會面臨許多艱辛，如同人生旅途遇上挑戰，都要堅定意志勇於面對，累積的經驗與力量會是往後重要的養分。

公明國中趙文瑜、公明國小畢業生趙珈汝，兩姐妹在報名參加單車環島前連單車都不會騎，經由協會志工跟課輔老師陪伴跟教導，為了圓夢一點一滴練習。單車環島除了考驗意志力，也考驗體力，經過2個月行前特訓，合計訓練里程超過450公里，彼此間也產生革命情感，有助於旅程中相互鼓勵。

中華漢翔百元扶幼協會是由漢翔公司員工組成公益社團，會員每月捐1百元，幫助弱勢學童，理事長蔡坤機指出，漢翔助兒少環島圓夢之旅在疫情期間停辦了3年，這幾年中一直有學員跟家長透露想參加單車環島，為了讓學童在今年暑假騎單車環島圓夢，協會在台中市社會局、漢翔公司、順捷公司、佳瑋工業、救國團大雅區團委會等團體努力下，終於可以重啟圓夢計畫。