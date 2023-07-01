藝人陳建州接連遭指控性騷，雖然范瑋琪發聲明表達力挺到底的決心，不過說法卻遭網友揪出疑點頻頻打臉，如今有網友在Dcard以「黑人曾經的發文」為題發文，指出某女星上節目時爆料某中生代男主持人偷吃，給出的線索恰好與陳建州吻合，沒想到陳建州隔天的發文，如今看起來似乎警告意味極濃。

有網友挖出某女星5年前上節目《小明星大跟班》的片段，當時她在節目上爆料某中生代男主持人偷吃，接著給出5大線索，分別是： 形象健康、愛老婆及小孩、零緋聞，此外，主持節目不僅和固定女來賓要好，而且常常是大推頭，當下與友人根據線索拚湊，發現與陳建州條件相當吻合，坦言感到相當震驚。

陳建州曬出的素描畫，只見一名男子滿臉鮮血的模樣，讓網友認為警告意味濃厚。（圖／陳建州IG）

沒想到節目播出隔天，陳建州便在instagram發文並曬出一張素描畫，只見他畫上一名男子滿臉鮮血的模樣，接著不忘附註：「出門請小心」，如今對照他被爆出的種種行徑，讓這名網友驚呼：「這篇文警告意味濃厚，是不是意有所指」，對此，眾人紛紛回應：「只有我在乎節目上那個女生還活著嗎」、「真的很可怕… 在外宣傳溫暖正面的形象，竟做這種事」、「太湊巧了，感覺就是」。

范瑋琪日前發聲明強調陳建州「滴酒不沾」，卻被網友挖出Makiyo先前在節目中聲稱陳建州酒醉會亂親人的片段，說法直接慘遭打臉，不過Makiyo日前開直播時突然接到范瑋琪來電，隨後便改口強強調他不喝酒，不免讓網友好奇是否被范瑋琪關切所致?對此，她表示發文內容句句屬實，還不忘附上驚訝、哭笑不得等多個emoji符號。

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