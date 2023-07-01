北市府新工處於交通會報中報告，針對市內人行道改善，持續推動「人行道普查及改善執行計畫」，建制完整資料管理道路及附屬設施、視覺化管理平臺、鋪面調查及訂定人行道評量指標等；中期則定期更新影像、掌握道路資訊；長期目標採跨局處合作擬定發展策略。台北市副市長李四川要求時程應縮短，市長蔣萬安在交通會報中也指示，盡速進行，整合過程中，應注意與地方里長的溝通。

台北市新工處於市府交通會報時表示，市內的人行道於2010年普查後至今，歷經新工處或是民間建案工程的新建或改善工程後，系統圖資已經與現況不相符；此外過去以傳統人工測量的普查方式，僅能產生2D圖資，不僅無法確認測量是否有疏失，成果也僅是一次性無法即時更新，因此從2019年起也啟動「道路路面及附屬設施視覺化管理平臺」。

新工處指出，當時以信義區為實驗區，優化人行道普查作業，除了以測繪車外，人行道也派遣人力以其車「電動自行車」方式實地拍攝，目前短期計畫為建制完整資料管理道路及附屬設施、視覺化管理平臺、鋪面調查及訂定人行道評量指標；中期則定期更新影像、掌握道路資訊；長期目標採跨局處合作擬定發展策略。

對此台北市副市長李四川表示，系統方面非常好，但建置時程拉得太長，應該要盡快進行。李四川也提到，除了露天的人行道外，騎樓部分也要多加注意，若針對騎樓有堆放雜物或廢料的部分，未來新工處在系統建置後，也能與建管處及警察局合作進行開罰或清除，不要影響到行人的權益。

台北市長蔣萬安則指示，該計畫是非常重要的施政重點，因此同意依計畫辦理，同時相關執行情形也納入交通局行人安全友善計畫專案小組來檢討。蔣萬安也強調，過程中要將強與地方民眾、里長的溝通與說明，同時建置新的視覺化系統，也要跟其他已經既有圖資系統做一個嫁接跟整合。