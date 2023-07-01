▲新北市消防局獲報後出動26車57人搶救，其中1名25歲男子救出後已無呼吸心跳，後送長庚醫院搶救途中恢復生命跡象。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市瑞芳區明里路平房於1日下午1時許突傳大火，現場為連棟平房，消防員抵達時已全面燃燒，濃煙密佈。新北市消防局指出，當下有2名住戶自行脫困，但一名25歲黃姓男子已無呼吸心跳，幸於送長庚醫院急救時恢復生命徵象。目前消防人員已控制火勢，至於詳細起火原因還有待後續進一步調查。

瑞芳水湳洞民宅大火 男子OHCA送醫恢復生命徵象

新北市消防局表示，本案為水湳洞附近平房起火，於下午1時許獲報後，共出動第六大隊、瑞芳中隊、金山中隊、瑞芳、瑞亭、九份、秀峰、貢寮、汐止、萬里、德音、深坑、重陽、新店、安康分隊，共26車及57隊員前往搶救。

抵達現場時屋內已呈現全面悶燒狀態，由於該地處於偏僻山上且道路狹窄，隊員立即佈署水線搶救並入室搜索。經搜救後查明屋內有3名住戶，為祖孫3人居住，其中祖母與堂弟2名自行脫困，但1位受困的25歲黃男疑似有身心障礙難以脫困，救出時已無呼吸心跳，即刻送往基隆長庚醫院救治，並於搶救過程中暫時恢復生命跡象。

消防隊員於下午1時44分控制火勢，確切起火原因仍有待後續進一步鑑識調查。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，平時應加強用火用電安全管理並提高警覺，減少堆積過多雜物，並安裝住宅用火災警報器，才能在第一時間察覺火災發生，避免造成生命財產損失。如發現火災，應立刻撥打119通報，讓緊急救援的能量第一時間能到場協助。