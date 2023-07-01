這次以明星白身分參加BE HEROES經典籃球賽的中華男籃世大運代表隊，將於23日出發前往大陸成都參加世大運，面對預賽跟立陶宛、中國大陸、巴西等強隊分在同組，明星白總教練劉孟竹仍然很有信心，「儘管我們集訓時間不長，整體訓練狀態感覺不錯，練球氣氛也很好。」

由於這次成都世大運從2021年延到今年才舉行，所以參賽年齡限制從原本25歲變成27歲，「假如都找27歲的球員，就幾乎等於成人隊，立陶宛早就是世界籃球強權，大陸與巴西也不用說，但我們就是刻意拉高鋒線，儘量多挑一些190到195公分的球員。」

「我希望在防守端，我們可以強勢又有好的態度，另在進攻端的話，則靠強悍防守帶動進攻，轉換跑轟也要做得更明確，打出應有的速度，」劉孟竹說，「起碼要達到符合我執教球風的攻守標準才行。」

劉孟竹特別提到，目前全隊狀態最佳的，應該是蘇文儒，因為他的外線相當穩定，不過比較麻煩的是，全隊都有疲勞情況，「畢竟不少球員才打完上季季後賽，還需要多點時間調整，但我相信在出發前可以調好的。」