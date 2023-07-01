前高雄市長韓國瑜今（1）日中午參加黃復興黨部餐會，他表示，全世界的軍人，只做兩件事，一個打仗，一個準備打仗。黃復興就是堅定這個信念，我們一心一意就是思想單純，目標明確，保護這個國家。韓國瑜強調，2024年，我們不是用槍保護，而是用手上這張選票，我們務必要集中所有的力量。他提到，「我們熱愛中華民國、我們熱愛美麗台灣、我們熱愛中華文化、我們也熱愛自由民主」，這是黃復興永遠不變的信念。韓國瑜也用夜襲的4句歌詞激勵大家，「只等那信號一響，只等那信號一亮，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」！

韓國瑜致詞如下：

謝謝我們的大家長季將軍這麼熱心的安排，全國各地黃復興黨部、各縣市主委都到現場，「國瑜也是黃復興一份子」，向大家致上最高敬意。

我們朱立倫朱主席、總統候選人侯友宜市長、少康兄、黃秘書長，各位所有的長官、各位黃復興的先進、各位黃復興的將士們，還有今天非常辛苦的新聞界好朋友，剛剛聽到朱立倫主席講，我突然想到一個笑話，有一個人看到一個小孩子，喜朋友啊，你長得眉清目秀，你功課很好吧，你很孝順爸媽吧！我覺得將來你長大一定很有出息，可不可以去幫我買包香菸？

主席先把我戴個帽子，還好我禿頭不怕帽子壓，我懂他的辛苦囑咐含有弦外之音，我都了解。今天來這裡參加黃復興，真的是一個大家庭的感覺。昨天我在台中，跟我軍校同學，從18歲到現在，每一個都領了老人證，昨天晚上在台中吃飯喝酒，侯市長也領了，都領了。

我的軍校同學，兩個都上校退伍，開始發牢騷，國瑜啊，我不知道老婆還愛不愛，但是我真的愛中華民國！我說「有這麼激動嗎！」「真的我每天都睡不著覺，真的煩惱」，「你跟老婆處得不好嗎？你以前追她追得很認真啊！你每次寫情書還問我要怎麼結語，我都給你建議，但願人長久，千里共嬋娟！」他就笑了！但是他代表真正的憂慮！

各位親愛的黃復興的將士們，各位先進，全世界的軍人，只做兩件事，一個打仗，一個準備打仗。黃復興就是堅定這個信念，我們一心一意就是思想單純，目標明確，保護這個國家。

但是2024年，我們不是用槍保護，而是用手上這張選票，我們務必要集中所有的力量。思想現在很混亂，到處東南西北都聽到不同的聲音，到處聽到嘆息的聲音，但是黃復興的將士很清楚，我們受過嚴謹的軍事訓練，當黃復興的先進們、將士們， 靜下心來，把心靜下來，我們已經可以感覺到遙遠得戰鼓已經擂起來了，我們有這個敏感度，也有這個全局觀，也有這種洞悉力。

我們深深了解，中華民國2024年是最重要、最神聖的一場選戰，戰鼓已經擂起來了。黃復興在任何情況之下，不要動搖，就像我的同學一樣，夫妻常為中華民國吵起來，老婆說你煩惱那麼多幹什麼？好好睡覺、好好過日子不行嗎？老公職業軍人退伍，在家每天唉聲嘆氣，每天煩惱。

很多人不了解，這世界上真正的英雄是什麼？真正的豪傑是什麼？真正的勇士是什麼？只有4個字，「為國為民」。黃復興的將士們一生就是為國為民，這個價值觀，我們永遠不敢忘記。

午夜夢迴，我依然回到18歲，在陸軍官校操場上，翻滾跌爬，依然不敢忘記我們最忠心的信仰，「為國為民」。所以建議黃復興所有黨部，所有先進，我們今天秉持4句話放在心裡，「我們熱愛中華民國、我們熱愛美麗台灣、我們熱愛中華文化、我們也熱愛自由民主」，這是黃復興永遠不變的信念。大家心煩的時候想到夜襲的4句話，「只等那信號一響，只等那信號一亮，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」！

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