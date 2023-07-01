元大人壽表示，外溢保單可透過被保險人自主健康管理以達到事前預防之效果，同時減少醫療成本。投保「元大人壽元有溢美元利率變動型終身壽險」，有3、6、10年共三種繳費年期可供選擇，於繳費期間內每年進行指定癌症篩檢，次一保單年度即可享有健康促進保費折扣1％，此外，該保單還具有「三重保障」特色：保護自己、家人與資產。

三重保障中的第一保，指的是「保護自己」。「元大人壽元有溢美元利率變動型終身壽險」鼓勵保戶建立良好的生活習慣，定期進行癌症篩檢，藉此掌握自己的健康狀態並享有保費折扣。其提供之外溢機制為保戶於繳費期間每年進行指定的4大癌症篩檢，包括乳房X光攝影、子宮頸抹片、糞便潛血及口腔黏膜檢查，只要完成其中至少一項，次一保單年度即可享有保費折扣，與目前國民健康署補助的4大癌症篩檢項目一致，檢測相當方便且呼應政府政策。

第二保是指「保障家人」。此保單提供壽險保障，在人生責任高峰期，為家庭支柱拉高保障，守護家人。例如邁入40歲之際，投保「元大人壽元有溢美元利率變動型終身壽險」後的30保單年度內，在宣告利率維持3.63%的情況下，40歲?69歲間可擁有所繳保費最高3倍的保障，於家庭責任最重的期間投保既可安心守護家人，又可避免因突發狀況讓幸福的家庭變調。

第三保則是「保護資產」。第31保單年度後，還能提供所繳保費的2倍以上的身故保險金或喪葬費用保險金理賠保障，協助保戶做好資產傳承或預留稅源。此外，保單持有期間保單價值準備金也跟著持續增值，無須擔心退休生活所需。