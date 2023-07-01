配合教育部產學攜手合作計畫，並整合產學訓資源，勞動部推動「雙軌訓練旗艦計畫」，結合中部3所大學及24家企業，培訓94名學生在4年內完成學業並取得工作資歷，勞動力發展署中彰投分署還特別幫他們舉辦畢業結訓營，邀請他們參訪台中AIoT體驗基地，藉以了解數位科技智慧製造產業的未來趨勢及應用。

中彰投分署長劉秀貞表示，此計畫今年結合國立勤益科技大學、僑光科技大學及建國科技大學三所學校共94名畢業生，分別在盈錫精密工業、勝源機械、環隆科技等24家企業接受培訓、取得工作資歷。

其中，勤益科大機械系畢業生吳琛臻在接受培訓期間，在公司提出的多項改善提案都獲得採納，大四時更被明昌國際公司拔擢為副組長，他認為，接受補助雙軌計畫減輕不少工作負擔，且能專注在訓練上。

為讓他們掌握國家重點產業策略，特別安排這些畢業生參訪台中軟體園區鼎新電腦5G AIoT體驗基地，協助他們接軌產業、盼為產業轉型挹注更多的生力軍。在參訪基地的過程中，許多畢業生對智慧儲運、智慧產線、智慧品質、智能辨識都很感興趣，也激發他們對於數位轉型及創新應用的學習動機。

中彰投分署強調，該計畫推動至今，已有超過2500名青年學生加入，歷年就業率高達9成以上；雙軌訓練旗艦計畫去年起併入「產學攜手合作計畫2.0」，今年更將開設「產學攜手合作計畫2.0專班」，預計招收56個高職學制名額、280個四技學制名額。